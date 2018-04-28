Брендон Хартли: «Извиняюсь, что чуть не спровоцировал большую аварию»

Гонщик «Торо Россо» Брендон Хартли прокомментировал эпизод во время квалификации «Гран-при Азербайджана». Новозеландец из-за проблем с болидом резко сбросил скорость прямо перед «носом» Пьера Гасли . Француз успел увернуться, заехать в зону безопасности и прошептать «чудесно, ***» после остановки.

— В одном из поворотов я зацепил стену и понял, что с машиной что-то не так, — приводит Sky Sports слова Хартли. — Я сбросил скорость почти вдвое. Я не знал, что Пьер так близко. И в этом проблема трасс, где стены очень близко — из-за них не видно приближающихся гонщиков.

Должен перед ним извиниться, что оказался на пути и чуть не спровоцировал большую аварию. Это была гигантская ошибка, просто катастрофа, мне очень жаль.

A close call for the @ToroRosso drivers 😬 #AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/DUO9gjCAbq

— Formula 1 (@F1) 28 апреля 2018 г.