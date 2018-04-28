На севере столицы пройдут всероссийские соревнования по кудо

В Северном округе Москвы 29 апреля состоится первенство России по кудо. На ковер выйдут спортсмены в возрасте от 12 лет. По словам представителя администрации дворца спорта «Динамо», где пройдут состязания, комплект наград будет разыгран и среди юношей, и среди девушек.

— Личные соревнования проводятся по олимпийской системе без утешительного круга. Ни разу не проигравшие спортсмены и команды встречаются в финале и разыгрывают первое и второе места. Спортсмены, проигравшие в полуфинале, встречаются между собой и разыгрывают третье место, — отметил представитель администрации. — В общекомандном зачете места распределяются в соответствии с количеством набранных очков.

В 10.00 начнутся предварительные поединки, в 15.00 состоится торжественное открытие первенства.

ДС «Динамо» расположен по адресу улица Лавочкина, д. 32. Вход свободный. (мю)