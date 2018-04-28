«Гамбург» победил «Вольфсбург» и продолжает борьбу за выживание в бундеслиге

«Гамбург» в гостях обыграл «Вольфсбург» в матче 32-го тура чемпионата Германии по футболу.

Другие результаты:

"Бавария" — «Айнтрахт» (Франкфурт) — 4:1;

"Герта" — «Аугсбург» — 2:2;

"Фрайбург" — «Кельн» — 3:2;

"Шальке" — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 1:1.

"Гамбург", единственный клуб, который играл во всех сезонах бундеслиги со времени ее создания в 1963 году, имеет в активе 28 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице, «Вольфсбург» (30) располагается на 15-й строчке.