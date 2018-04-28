Счет в историческом для Самары поединке открыли гости. На 21-й минуте точный удар в ближний угол ворот «Крыльев» нанес Максим Кузьмин — 0:1.
"Крылья" смогли не только отыграться, но и вырвать победу. На 67-й минуте после подачи с угла поля равновесие на табло восстановил Александр Соболев — 1:1, а спустя всего три минуты за снос все того же Соболева пенальти хладнокровно реализовал Сергей Корниленко — 2:1.
На 87-й минуте у самарцев на поле вышел Антон Бобер. Для него он стал 300-м в составе нашей команды.
Финальный свисток зафиксировал победу «Крыльев». Самарская команда выходит в турнирной таблице на второе место и продолжает отставать от лидирующего «Оренбурга» на одно очко. Следующую встречу команда Андрея Тихонова проведет 2 мая. На выезде в Волгограде самарцы сыграют с местным «Ротором». Начало встречи — в 18:00 по самарскому времени, сообщает официальный сайт клуба.