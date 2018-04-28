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Виталий Мутко: "Качество газона на "Самара Арене" просто великолепное"

Первый гол за "Крылья" на "Самара Арене" забил Соболев, а спустя три минуту пенальти исполнил Корниленко - 2:1