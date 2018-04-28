28.04.2018. Евротур. Обзор матча. Швеция — Россия — 3:1

Сборная под руководством Ильи Воробьёва проиграла пятый матч подряд и снова забила только одну шайбу.

Прямо во время предыдущего матча сборной с Финляндией ФХР опубликовала новость о вызове в команду Артёма Анисимова . Его «Чикаго» не попал в плей-офф, завершив сезон две недели назад, и странно, что опытного двустороннего центрфорварда позвали в команду только сейчас.

Центральная линия у нашей команды выглядит туманно. Незыблема только позиция Дацюка, который тренируется в Москве, набираясь сил перед Данией. Есть Андронов, Ткачёв, Шалунов, Бывальцев, Каблуков. Анисимов, который одинаково полезно может сыграть как в первом, так и в третьем звене, в большинстве и в меньшинстве, нашей команде жизненно необходим. Особенно сейчас, когда из НХЛ одна за одной пришли вести о травмах наших ведущих форвардов.

Артём сразу же вылетел в Москву, а оттуда — в Швецию. На следующий день Воробьёв определил его во второе звено, к другим энхаэловцам — Бучневичу и Дадонову . Посмотрим, как сработает это сочетание. Для Ильи Воробьёва этот матч станет пятым у руля национальной команды, и он пока не выиграл ни одного. У шведов же состав максимально боевой — к команде присоединились 14 игроков из НХЛ, и только вратарскую линию с большой натяжкой можно назвать проблемной. Потому что в распоряжении Рикарда Грёнборга нет Хенрика Лундквиста . На матч с Россией вышел Магнус Хелльберг , знакомый российским зрителям по игре за «Куньлунь».

Первые минуты прошли нарочито спокойно — не было ни остроты, ни высоких скоростей. Наша команда сподобилась на первый бросок только на исходе шестой минуты — шайбой в основном владели шведы. Трямкину сделали передачу под бросок, до ворот шайба не дошла, но затем Мамин пытался её добить. Якуб де ла Роуз мог открывать счёт — Береглазов не перехватил передачу из-за ворот, швед бросал без помех, но Кошечкин был начеку. У россиян больше других выделялся Евгений Дадонов — он убегал в контратаку, но завяз в двух защитниках, а чуть позже перехватил шайбу в чужой зоне и по свободному льду рванул к воротам. Гол Дадонов не забил, но заработал россиянам большинство. Впрочем, игра в неравных составах позволила россиянам разве что провести пару позиционных атак и подправить статистику бросков. К концу периода шведы всё чаще стали задерживаться в в чужой зоне, а подопечные Воробьёва даже не думали о том, чтобы перейти красную линию. Гол Нормана, которого забыл на пятачке Яковлев, в этот момент выглядел очень логично. Кошечкин бросился на лёд, и форварду «Йокерита» осталось просто завести шайбу в ворота.

Анисимов тут же мог сравнять счёт — Дадонов после ошибки шведов нашёл его передачей, но Артём не стал бросать, а вместо этого уехал за ворота, и момент погас. Второй период начался заметно веселее — сначала Андронов бросил в первой смене, а затем Киселевич длинной передачей из своей зоны вывел Дадонова и Бучневича «два в ноль». Хелльберг! Наше энхаэловское звено угрожало воротам всякий раз, выходя на лёд, продолжило зарабатывать на себе удаления. В большинстве Анисимова несколько раз находили на пятачке, но шайба упорно не шла в ворота.

Зато в обороне под конец периода был полный швах. Сначала Адриан Кемпе вслепую отдал пас на Лоуренса Пилута. Молодой защитник, который дебютировал в сборной Швеции в этом сезоне, безжалостно расстрелял ворота Кошечкина, пока россияне сторожили кукурузу. А через минуту Якоб Нильссон в окружении трёх соперников беспрепятственно выкатился на пятачок и сделал счёт 3:0. В третьем периоде активизировались и другие наши звенья, пытаясь начать камбэк. Шведов такое развитие событий устраивало полностью — они пытались подловить россиян на контратаках, а когда предоставлялся шанс, спокойно контролировали шайбу.