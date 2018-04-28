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Виталий Мутко: Тольятти — это то место, где сборной Швейцарии будет уютно, комфортно
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Виталий Мутко: Тольятти — это то место, где сборной Швейцарии будет уютно, комфортно 

Советский спорт 1 час назад
— Тольятти — это Волга, красота природы, горы, комфорт, думаю, именно это швейцарцев прельстило. Однако там остается очень много работы, но абсолютно уверен, что мы с ней справимся. Более того, мы сегодня договорились с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым, что сделаем все необходимое для тренировочной базы сборной Швейцарии, а потом это приведем в еще больший порядок: заменим табло, беговые дорожки, то есть сделаем этот стадион более комфортным. В целом я считаю, что Тольятти — это то место, где сборной Швейцарии будет уютно, комфортно, — цитирует Мутко ТАСС.
Добавим, что чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля. На групповом этапе сборная Швейцарии сыграет с командами Бразилии, Сербии и Коста-Рики.
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