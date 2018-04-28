«Локомотив-Казанка» победил ЦРФСО и сократил отставание от «Чертаново»

«Локомотив-Казанка» обыграл ЦРФСО в матче 21-го тура первенства России в группе «Запад» ПФЛ. Клуб отстает от лидирующего «Чертаново» на 5 очков за 5 игр до конца сезона.

Первенство России

Группа «Запад»

Голы: Вдовиченко, 74 (1:0). Яковлев, 81 (2:0). Вдовиченко, 87 (3:0).

"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) — «Муром» — 0:0 "Долгопрудный" — «Динамо-2» (Санкт-Петербург) — 1:1 (0:1)

Голы: Суконкин, 45 (0:1). Прошин, 50 (1:1).

"Локомотив-Казанка" (Москва) — ЦРФСО (Смоленск) — 2:1 (1:1)

Голы: Винокуров, 12 (0:1). Анисимов, 37 (1:1). Ярковой, 62 (2:1).