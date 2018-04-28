Ещё
«Локомотив-Казанка» победил ЦРФСО и сократил отставание от «Чертаново»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Локомотив-Казанка» победил ЦРФСО и сократил отставание от «Чертаново» 

Спорт-Экспресс 27 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Локомотив-Казанка» обыграл ЦРФСО в матче 21-го тура первенства России в группе «Запад» ПФЛ. Клуб отстает от лидирующего «Чертаново» на 5 очков за 5 игр до конца сезона.
Первенство России
Группа «Запад»
21-й тур  "Спартак" (Кострома) — «Коломна» — 3:0 (0:0)
Голы: Вдовиченко, 74 (1:0). Яковлев, 81 (2:0). Вдовиченко, 87 (3:0).
"Знамя Труда" (Орехово-Зуево) — «Муром» — 0:0  "Долгопрудный" — «Динамо-2» (Санкт-Петербург) — 1:1 (0:1)
Голы: Суконкин, 45 (0:1). Прошин, 50 (1:1).
"Локомотив-Казанка" (Москва) — ЦРФСО (Смоленск) — 2:1 (1:1)
Голы: Винокуров, 12 (0:1). Анисимов, 37 (1:1). Ярковой, 62 (2:1).
Спорт-Экспресс: последние новости
Венгер: "Мхитарян может принять участие в игре с "Манчестер Юнайтед" "Арсенал" Тула - "Анжи": прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 "Локомотив" контактировал с Райолой по поводу Балотелли
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шведы разгромили россиян55
ФБР допросило Емельяненко6
На Кубани задержана победительница ОИ-8029
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную26
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение