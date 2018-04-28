Сборная России выиграла. Только третий период

Сборная России, завершающая подготовку к датскому ЧМ-2018, продлила серию поражений до пяти матчей. На этот раз наши оказались на шведском щите, размочив счет в третьем периоде.

В матче со шведами тренеры сборной внесли изменения в составе. Опять вне игры остался Капризов. Не вышли Белов, Кручинин, Барабанов, Яруллин. Зато появился еще один представитель НХЛ Артем Анисимов . После Кубка мира-2016 его не вызывали в сборную. Помнится, золотой минский ЧМ-2014 он заканчивал с переломом пальца (слава богу, бес смещения). Анисимова определили в заокеанское звено с капитаном команды Дадоновым и Бучневичем.

Первое звено составили московские армейцы Шалунов — Андронов — Григоренко.

Ворота, как и в Хельсинки, защищал Кошечкин.

По ходу игры вспомнилось, как четыре года назад перед мировым первенством в Праге/Остраве наша сборная проводила два матча со шведами, тоже в рамках Евтротура. И в обоих уступила. После второго поражения босс нашей команды Андрей Сафронов через СМИ публично извинился перед болельщиками, до отказа заполнивших трибуны местной арены.

Когда во втором периоде счет вырос до 3:0 в пользу хозяев, впору было снова извиняться. Хотя играли в Швеции, а не дома. В позапрошлый четверг, напомню, россияне в Ярославле уступили «Тре Крунур» — 1:2 в вынесенной встрече Чешских игр.

Вроде бы игра шла на равных, но шайба находила путь только в ворота Кошечкина. Первая от Нормана — результат добивания с ближнего пятачка. Ау, Яковлев!

Вторая от защитника Пилута — недосмотр крайних нападающих Дадонова или Бучневича, а также крайне пассивных действий Киселевича, позволившего Кемпе накрутить себя и выложить шайбу на чистый лед. Третий гол — привет Галиеву, которого обесшайбили как ребенка, а на бросок с ползоны Нильссона Кошечкин не среагировал.

А раньше наши упустили волшебный шанс сравнять счет. Но Дадонов, замыкая штангу после передачи Бучневича, угодил в щитки вратаря.

В третьем периоде Мамин заменил Бучневича в звене Анисимова. Вышел и Бывальцев, начинавший матч на лавке 13-м нападающим. Наверное, главной причиной этим перестановкам — десятиминутный штраф Сошникова за атаку в голову, полученный на последней минуте второго периода.

Ситуация на льду мало изменилась. Однако наши все-таки размочили счет. Гол получился смешной. Вратарь Хелльберг уехал за ворота подобрать потерянную клюшку, вроде бы успел вернуться в рамку, но оказался бессилен перед рикошетом от спины Бывальцева. Поздравим новичка сборной с голевым почином. Заброшенные шайбы не пахнут. Напомню, Горовиков в полуфинале ЧМ-2009 забил американцам… пятой точкой.

Последние минуты прошли в российской зоне. Хозяева уверенно контролировали шайбу и были близки к четвертому голу. Илье Воробьеву не удалось даже снять вратаря.

В воскресенье сборная России проведет заключительный матч перед ЧМ против чехов.

Швеция — Россия — 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Голы: 1:0 Норман (Янмарк, 17.31), 2:0 Пилут (Кемпе, 33.02), 3:0 Я. Нильссон (34.14), 3:1 Бывальцев (Каблуков, 53.37)

Вратари: Хелльберг — Кошечкин

Штраф: 8 — 16