«Черноморец» обыграл «Сталь» в битве главных аутсайдеров

«Сталь» и «Черноморец» в матче 29-го тура чемпионата Украины играли за «шесть очков», коллективы являются конкурентами в борьбе за выживание.

Команда из Каменского открыла счет на 22-й минуте, но почти сразу пропустила в ответ, а в середине второго тайма одесситы вовсе вышли вперед — 2:1.

"Черноморец" ушел с последнего места и на два очка опережает сегодняшнего соперника.

Протокол игры

Сталь Каменское

Черноморец Од (1:0) Климчук Юрий 22'

28 апреля. Стадион «Оболонь Арена» (Киев).