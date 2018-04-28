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«Черноморец» обыграл «Сталь» в битве главных аутсайдеров
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«Черноморец» обыграл «Сталь» в битве главных аутсайдеров 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Сталь» и «Черноморец» в матче 29-го тура чемпионата Украины играли за «шесть очков», коллективы являются конкурентами в борьбе за выживание.
Команда из Каменского открыла счет на 22-й минуте, но почти сразу пропустила в ответ, а в середине второго тайма одесситы вовсе вышли вперед — 2:1.
"Черноморец" ушел с последнего места и на два очка опережает сегодняшнего соперника.
Протокол игры
Сталь Каменское
Черноморец Од  (1:0) Климчук Юрий 22'
25' Третьяков Максим (1:1)
65' Бобко Иван (1:2)
Пеньков Герман • Грачёв Глеб • Johnathan • Ощипко Игорь • Костенко Кирилл 46' (Хоцяновский Артём (46') • Климчук Юрий • Месхи Михаил 1' 78' (Romulo XII (78') • Задерака Максим 62' (Копытов Дмитрий (62') • Кузык Орест • Мысык Марьян • Ebert
Запасные: Кныш Данило • Малакян ГорСилецкий ИванЯкимив Андрей
Новак Андрей • Жунич Ивица • Люлька СергейСмирнов ЕвгенийРоманюк ЮрийОреховский Павел • Третьяков Максим 69' (Чорний Артём (69') • Ковалец Кирилл 48' • Бобко Иван • Татарков Никита 85' (Гути Тенорио (85') • Гладкий Александр 90' (Бамба Фуссени (90')
Запасные: Ваг Мамаду • Безрук Дмитрий
28 апреля. Стадион «Оболонь Арена» (Киев).
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