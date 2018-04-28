Спортивный комментатор Андрей Миронов: «Здесь совсем по-другому смотрится футбол»

В субботу, 28 апреля, в 35-м туре Первенства России среди команд клубов Футбольной Национальной Лиги «Крылья Советов» сыграли свой первый матч на «Самара Арене», собравшей 15 тысяч зрителей. Самарцы одержали победу на воронежским «Факелом» — 2:1.

Игру и новую футбольную арену Самары оценил спортивный комментатор Андрей Миронов . «Весь драматизм, который мог быть на матче-открытии, он состоялся. Мы не забили первыми, потому что перегорели перед болельщиками. Это сыграло свою роль. Но мастерство тренера заключается в том, что, когда ему удалось оказаться наедине с командой в течение 15 минут, он вселил в них такую уверенность, что они во втором тайме сыграли совсем по-другому. И выиграли 2:1. Эмоции у болельщиков зашкаливают! Есть недоработки — о них мы не будем говорить, они видят это все сами. Это — арена. Здесь совсем по-другому смотрится футбол. Не надо ехать в Казань, Москву, Питер. Можно прийти и посмотреть за игрой любимой команды, почувствовать, что ты на футболе мирового уровня», — поделился впечатлениями Миронов.

Что касается хода строительства «Самара Арены» и доработки недочетов, Миронов отметил следующее: «Опасения, которые были, они всегда возникают при строительстве новых арен. В любом случае, в любом городе. И здесь они были. Но то, что здесь сделано, сделано по самому высокому уровню. И если какие-то недочеты будут найдены, то во время тестовых матчей они будут исправлены».

Главным вопросом после первой игры стал вопрос о состоянии поля. Спортивный комментатор сообщил, что «на данный момент, несмотря на то, что поле уложено недавно, несмотря на дожди в последние дни, поле выдержало».

"С 15 мая на «Самара Арене» в работу вступает организация FIFA по подготовке поля. И матчи под вопросом. Но это не значит, что они не состоятся: все зависит от того, какое будет завершение сезона", — резюмировал Миронов.