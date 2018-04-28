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С умершим директором челябинской школы олимпийского резерва простятся 29 апреля
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С умершим директором челябинской школы олимпийского резерва простятся 29 апреля 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Прощание с директором челябинской спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе Сергеем Кардаватовым пройдёт 29 апреля. Об этом 74.ru сообщили в пресс-службе регионального Министерства по физической культуре и спорту.
— Сергей Иванович ушёл из жизни 26 апреля, — уточнили в спортивном ведомстве. — Прощание с ним начнётся в 11 часов в спортзале школы олимпийского резерва на улице Комсомольской, 20б. Минспорта выражает его родным и близким глубокие соболезнования.
Сергей Кардаватов был мастером спорта СССР по спортивной борьбе, чемпионом СССР среди юношей, чемпион VI Всероссийских игр молодёжи, серебряный призёр первенства России. Работать тренером в школе олимпийского резерва по греко-римской борьбе он начал в 1998 году и за это время воспитал в Челябинске не одно поколение спортсменов. Под его руководством за последние восемь лет в школе подготовили 25 мастеров спорта России, более 80 кандидатов в мастера спорта, а сама школа является ведущей в регионе.
— Он был ответственным человеком — и на работе, и в семье, — вспоминают о нём коллеги. — Он внёс огромный вклад в развитие спорта в городе и области, всей душой болел за дело, которым занимался. На нём держалась не только СДЮСШОР по греко-римской борьбе. Он организовал в городе несколько спортшкол, очень переживал за этот вид спорта. Всё, что зарабатывал, тратил на развитие школы. Это огромная утрата.
74.ru выражает соболезнования родным и близким Сергея Ивановича.
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