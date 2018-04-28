«Балтика» обыграла «Волгарь» и приблизилась к зоне переходных матчей

В матче 35-го тура Футбольной национальной лиги «Волгарь» принимал на своём поле «Балтику». Встреча проходила на стадионе «Центральный» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой счёт записал Денис Шевчук , который отличился на 69-й минуте.

«Балтика» (60 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице ФНЛ. Калининградцы по итогам тура приблизилась к «Тамбову» (61), который находится на четвёртой строчке, позволяющей принять участие в переходных матчах за выход в РФПЛ. «Волгарь» (42) располагается на 12-й строчке.