«Реал» без Роналду победил «Леганес» 

"Реал" обыграл «Леганес» в матче 35-го тура ла лиги. Игру пропустил лидер атак мадридцев Криштиану Роналду.
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35-й тур "Реал" — «Леганес» — 2:1 (2:0)
Голы: Бэйл, 8 (1:0). Майораль, 45 (2:0). Брашанац, 66 (2:1).
"Реал": Касилья, Хакими, Каземиру (Кроос, 62), Вальехо, Эрнандез, Себальос, Ковачич, Льоренте, Бэйл, Бензема (Асенсио, 62), Майораль.
"Леганес": Куэльяр, Сальдуа, Бустинса, Сиовас, Рико, Эль-Жар, Брашанац (Наранхо, 90), Рубен Перес, Габриэл, Амрабат (Эрасо, 90), Герреро (Бовю, 62).
Предупреждение: Сальдуа, 73.
Удаление: Габриэл, 90+3.
Судья: Иглесиас Вильянуэва.
28 апреля. Мадрид. Стадион «Santiago Bernabeu».