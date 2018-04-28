Ещё
«Реал» добился победы над «Леганесом» в матче чемпионата Испании
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Реал» добился победы над «Леганесом» в матче чемпионата Испании 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Мадридский "Реал" обыграл «Леганес» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей мячи забили Гарет Бэйл и Борха Майораль.
У гостей единственным голом отметился Дарко Брашанац.
"Реал" набрал 71 очко и продолжает занимать третье место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леганес» с 40 баллами располагается на 16-й строчке.
Испания. Примера. 35-й тур "Реал" (Мадрид) — «Леганес» (Леганес) — 2:1 Голы: 1:0 — Бэйл — 8, 2:0 — Майораль — 45, 2:1 — Брашанац — 66
Газета.Ru: последние новости
Гол Сунзу принес "Арсеналу" победу над "Анжи" Российская гимнастка Кудрявцева поделилась откровенным фото в купальнике Газзаев: с теплотой вспоминаю годы работы в ЦСКА
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спасителя России увольняют из CAS14
Прибывший из США хоккеист удивился отсутствию Знарка1
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
Шведы разгромили россиян89
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную31
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение