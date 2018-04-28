«Реал» добился победы над «Леганесом» в матче чемпионата Испании

Мадридский "Реал" обыграл «Леганес» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, сообщает "Советский спорт"

У гостей единственным голом отметился Дарко Брашанац.

"Реал" набрал 71 очко и продолжает занимать третье место в турнирной таблице испанской Примеры. «Леганес» с 40 баллами располагается на 16-й строчке.

Испания. Примера. 35-й тур "Реал" (Мадрид) — «Леганес» (Леганес) — 2:1 Голы: 1:0 — Бэйл — 8, 2:0 — Майораль — 45, 2:1 — Брашанац — 66