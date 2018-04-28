В матче 35-го тура чемпионата Испании "Реал" принимает «Леганес».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Реал Мадрид
Леганес
Касилья Кико • Хакими Ашраф • Вальехо Хесус • Каземиро Карлос • Тео Эрнандес • Себальос Дани • Льоренте Маркос • Ковачич Матео • Бэйл Гарет • Майораль Борха • Бензема Карим
Запасные: Кроос Тони • Модрич Лука • Марсело Виера • Навас Кейлор • Асенсио Марко • Васкес Лукас • Техеро Альваро
Куэльяр Иван • Сальдуа Хосеба • Бустинса Унаи • Сиовас Димитрис • Рико Диего • Брашанац Дарко • Перес Рубен • Эль-Жар Набиль • Габриэл Пирес • Амрабат Нордин • Герреро Мигель Анхель
Запасные: Бове Клаудио • Дос Сантос Мауро • Шампань Нерео • Гарсия Рауль II • Гумбау Херард • Эрасо Хави • Наранхо Хосе
28 апреля. Стадион «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид).
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