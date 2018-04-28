Скрипченко: «Арсенал» — крепкая команда, играющая в интересный футбол

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко дал комментарий перед гостевым поединком 28-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом».

«Мы должны настраиваться на каждую игру, чтобы одерживать победы. Знаем, что «Арсенал» — это довольно крепкая команда, которая играет в интересный футбол. Мне кажется, туляки по игре, по составу и направлению претендуют на шестое место. Они стремятся занять своё самое высокое место в Премьер-Лиге, и этот сезон для них хорошо складывается. Поэтому думаю, что у них тоже есть в связи с этим дополнительная мотивация.

Будаков уже проявлял себя во многих матчах, где заменял Лорию. Георгий получил болезненное повреждение, связанное с его прошлой травмой. Она, к сожалению, дала о себе знать в связи с тем, что он неудачно упал на это место. В оставшихся матчах Лория нам помочь не сможет», — сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».