Скрипченко: игра в исполнении «Анжи» была как минимум не проигрышная

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко прокомментировал поражение в гостевом поединке 28-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (1:2).

«Ключевой момент был во втором тайме, когда Поку не забил второй гол. Игра в нашем исполнении была как минимум не проигрышная. Мы сделали кое-какие корректировки в перерыве. Тот компонент, на который указали, сработал во втором тайме. Однако для того, чтобы выигрывать матч, надо реализовывать моменты. В перерыве указывали на левый фланг атаки соперника — там у них было преимущество. Что дальше? Бороться до конца!», — сказал Скрипченко в эфире телеканала «Наш футбол».