В отделении надомного образования прошла литературная игра «По страницам любимых сказок»

Увлекательная литературная игра «По страницам любимых сказок» была организована для пятиклассников отделения надомного образования школы № 45 им. Л. И. Мильграма. Об этом сообщается на сайте школы.

При этом к празднику готовились не только пятые классы, но и шестиклассники, которые подготовили музыкальное приветствие для гостей. По отзывам участников, игра прошла увлекательно, интересно, весело.

Победителем в этом литературном соревновании стала команда «Иван и царевны» (школьное отделение Гримау, 8),

2 место заняла команда «Литературная стрела» (ШО Винокурова, 3Б),

3 место — команда «Люди» (ШО Новочеремушкинская, 11А).

Особую награду «За волю к победе» получила команда «Витамин» (ШО Винокурова, 19).