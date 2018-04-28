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В отделении надомного образования прошла литературная игра «По страницам любимых сказок»
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В отделении надомного образования прошла литературная игра «По страницам любимых сказок» 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Увлекательная литературная игра «По страницам любимых сказок» была организована для пятиклассников отделения надомного образования школы № 45 им. Л. И. Мильграма. Об этом сообщается на сайте школы.
При этом к празднику готовились не только пятые классы, но и шестиклассники, которые подготовили музыкальное приветствие для гостей. По отзывам участников, игра прошла увлекательно, интересно, весело.
Победителем в этом литературном соревновании стала команда «Иван и царевны» (школьное отделение Гримау, 8),
2 место заняла команда «Литературная стрела» (ШО Винокурова, 3Б),
3 место — команда «Люди» (ШО Новочеремушкинская, 11А).
Особую награду «За волю к победе» получила команда «Витамин» (ШО Винокурова, 19).
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