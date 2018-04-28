Миодраг Божович: «Мотивации достаточно. Мы еще можем попасть в стыки»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович перед матчем 28-го тура чемпионата России против «Анжи» отметил, что его команда будет стараться победить во всех оставшихся матчах чемпионата России, чтобы порадовать тульских болельщиков.

— Сегодня будет очень тяжелая игра. Мы должны показать, что являемся серьезной командой, которой нужны очки, — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».

Мотивация? Мы обязаны в каждой игре стараться выигрывать для себя и всех болельщиков тульской области. Мотивации достаточно. Также, насколько я понимаю, еще не все решено внизу и при определенных раскладах мы можем оказаться в зоне стыковых матчей.

Комбаров, Горбатенко, Григалава и Александров очень много для нас значат. Но игроки, выходящие сегодня вместо них, имеют шансы проявить себя.

Матч «Арсенал» — «Анжи начнется в 19:30 по московскому времени. »"СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.