Милонов не увидел возможности прожить в Москве на среднюю российскую зарплату

«Предложение хорошее. Но, я думаю, им нужно начать с себя. Они ведь точно понимают, что это всё же довольно странно. Средняя зарплата по стране — 40 тысяч рублей. Как можно жить в Москве на эти деньги? Тогда бы среднюю зарплату по Москве предлагали. Да и кто пойдёт на работу в Госдуму за эти деньги?» — заявил депутат в комментарии «Пятому каналу».

При этом Милонов выразил уверенность, что парламентарии получают не «баснословные деньги», а обычную зарплату, которую можно назвать достойной.

На сегодня ежемесячная заработная плата депутата Госдумы составляет около 384 тысяч рублей.