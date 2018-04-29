Милонов не увидел возможности прожить в Москве на среднюю российскую зарплату 

Как пишет издание Znak.com, так Виталий Милонов прокомментировал инициативу «Справедливой России» снизить депутатам зарплату до среднего показателя по стране в 35-40 тысяч рублей.
«Предложение хорошее. Но, я думаю, им нужно начать с себя. Они ведь точно понимают, что это всё же довольно странно. Средняя зарплата по стране — 40 тысяч рублей. Как можно жить в Москве на эти деньги? Тогда бы среднюю зарплату по Москве предлагали. Да и кто пойдёт на работу в Госдуму за эти деньги?» — заявил депутат в комментарии «Пятому каналу».
При этом Милонов выразил уверенность, что парламентарии получают не «баснословные деньги», а обычную зарплату, которую можно назвать достойной.
На сегодня ежемесячная заработная плата депутата Госдумы составляет около 384 тысяч рублей.