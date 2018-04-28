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Милонов прокомментировал идею о снижении зарплат депутатов
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Милонов прокомментировал идею о снижении зарплат депутатов 

Парламентская газета 24 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал идею о снижении парламентских зарплат хорошей, но вместе с тем отметил, что инициаторам лучше начать с себя, передает «Пятый канал».
Ранее в субботу в нижнюю палату парламента был внесен законопроект, которым предлагается приравнять зарплаты парламентариев федерального уровня к средней по стране — 35 тыс. рублей. Авторами инициативы являются лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и депутат Госдумы от этой фракции Олег Нилов.
Милонов считает, что в случае реализации инициативы в парламенте будут работать только бизнесмены, имеющие большие теневые доходы. «Как можно жить в Москве на эти деньги? Тогда бы среднюю зарплату по Москве предлагали. Да и кто пойдет на работу в Госдуму за эти деньги?» — сказал он.
По его оценке, парламентарии получают достойную зарплату, но ее нельзя причислить к «баснословным деньгам».
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