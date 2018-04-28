Милонов прокомментировал идею о снижении зарплат депутатов

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал идею о снижении парламентских зарплат хорошей, но вместе с тем отметил, что инициаторам лучше начать с себя, передает «Пятый канал».

Милонов считает, что в случае реализации инициативы в парламенте будут работать только бизнесмены, имеющие большие теневые доходы. «Как можно жить в Москве на эти деньги? Тогда бы среднюю зарплату по Москве предлагали. Да и кто пойдет на работу в Госдуму за эти деньги?» — сказал он.

По его оценке, парламентарии получают достойную зарплату, но ее нельзя причислить к «баснословным деньгам».