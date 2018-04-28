ИААФ довольна организацией юниорского ЧМ в Челябинске и Магнитогорске

Представители ИААФ и ФХР довольны организацией юниорского чемпионата мира для игркоов до 18 лет в Челябинске и Магнитогорске, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора региона Вадима Евдокимова . Двадцатый чемпионат мира по хоккею среди юниоров проходит с 19 по 29 апреля. Россия принимает турнир в четвертый раз.

— Представители Международной федерации хоккея и Федерации хоккея России сказали, что все организовано очень профессионально, грамотно и позитивно, — отметил Евдокимов. — С 2012 года в Челябинской области работает большой оргкомитет по проведению международных соревнований, в том числе и он принимал участие в организации чемпионата мира.

Я горд за жителей Челябинской области, потому что наша область особенная, в ней два больших хоккейных клуба — «Металлург» и «Трактор», которые постоянно борются за Кубок Гагарина. Люди у нас хоккей не только любят, ценят и уважают, но еще и в нем очень сильно разбираются. Зрителям интересно посмотреть, как играет молодежь, как стоят на коньках те же американцы, канадцы, финны — это немножко другая школа.