Дзюдоист Башаев выиграл серебро чемпионата Европы

Российский дзюдоист Тамерлан Башаев стал серебряным призёром чемпионата Европы, который проходит в Тель-Авиве (Израиль), в весовой категории свыше 100 кг. В финальной схватке Башаев уступил чеху Лукашу Крпалеку.

В весе до 100 кг россиянин Нияз Билалов проиграл в утешительном турнире за бронзу израильтянину Петеру Пальчику и занял пятое место. Чемпионом Европы стал Тома Никифоров, который одолел в финальном поединке француза Сириля Маре.

Дзюдо. Чемпионат Европы. Тель-Авив, Израиль Мужчины. До 100 кг 1. Тома Никифоров (Бельгия). 2. Сириль Маре (Франция). 3. Зелим Коцоев (Азербайджан) и Петер Пальчик (Израиль). 5. Нияз Билалов (Россия)… 9-16. Кирилл Денисов (Россия).