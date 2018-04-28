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Дзюдоист Башаев выиграл серебро чемпионата Европы
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Дзюдоист Башаев выиграл серебро чемпионата Европы 

Чемпионат.com 42 минуты назад
Российский дзюдоист Тамерлан Башаев стал серебряным призёром чемпионата Европы, который проходит в Тель-Авиве (Израиль), в весовой категории свыше 100 кг. В финальной схватке Башаев уступил чеху Лукашу Крпалеку.
В весе до 100 кг россиянин Нияз Билалов проиграл в утешительном турнире за бронзу израильтянину Петеру Пальчику и занял пятое место. Чемпионом Европы стал Тома Никифоров, который одолел в финальном поединке француза Сириля Маре.
Дзюдо. Чемпионат Европы. Тель-Авив, Израиль Мужчины. До 100 кг  1. Тома Никифоров (Бельгия). 2. Сириль Маре (Франция). 3. Зелим Коцоев (Азербайджан) и Петер Пальчик (Израиль). 5. Нияз Билалов (Россия)… 9-16. Кирилл Денисов (Россия).
Свыше 100 кг  1. Лукаш Крпалек (Чехия). 2. Тамерлан Башаев (Россия). 3. Хенк Грол (Нидерланды) и Штефан Хеги (Австрия).
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