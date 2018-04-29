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Сборная Швеции выиграла бронзовые медали ЮЧМ-2018, переиграв команду Чехии
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Сборная Швеции выиграла бронзовые медали ЮЧМ-2018, переиграв команду Чехии 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Российский стадион
Сборная Швеции оказалась сильнее команды Чехии в матче за третье место на юниорском чемпионате мира — 2018, проходящем в России. Встреча завершилась со счётом 5:2 (3:1, 1:1, 1:0). В составе шведов заброшенными шайбами сумели отметиться Оскар Бек, Никола Пашич, Маркус Вестфельт, Филип Юханссон и Адам Гиннинг. Чешская команда ответила точными бросками в исполнении Карела Плашека и Михала Теплы.
В финальном матче турнира встретятся сборные Финляндии и США. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
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