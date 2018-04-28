Илья Воробьев: «К сожалению, Евротур у нас — этап подготовки к ЧМ»

Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от Швеции (1:3) в матче Евротура отметил форму новичков команды.

— Как оцените дебют только прибывших? — вопрос Воробьеву.

— Прибывшие… У нас кто катался, кто не катался, кто болел, кто восстанавливался. У нас другого выхода нет, кроме как их поставить, потому что сейчас сегодня-завтра, потом два дня, и уже чемпионат мира. Мы собираемся потрудиться.

— Галиев, Ткачев и Бучневич нормально же играли. Но вы поставили к ним Сошникова. Что вы ищете? Или, может быть, кем-то недовольны?

— Недовольны, что это звено два гола тогда пропустило.

— Будете ли в матче с чехами тасовать звенья?

— Да. Будем тасовать звенья по одной простой причине: ребята у нас выжатые после финала. И три игры за четыре дня. Не все смогут сыграть их чисто физически. Вы видели, что шведы даже были побыстрее и получше физически.

— Будут играть те, кто не был заявлен?

— Будем еще решать, но да, большая часть игроков, которые не играли, будут в составе.

— Каково состояние Телегина и Ничушкина?

— Они травмированы. Как и еще хоккеистов 50. Или больше. Чем богаты — тем и рады. Собираем — как в той песне поется.

— То есть вы их не ждете?

— Приедем в Москву — будем разбираться.

— Анисимов​ только вчера прилетел. Какую информацию вы хотели получить, выпуская его на лед? Он на раскатке задыхался.

— Хотел получить хоть какую информацию. Потому что у нас две игры. Потом две тренировки. И потом уже чемпионат мира. С Артемом мы поговорили. Он, конечно, давно не играл. Говорю: «Завтра в бой?». Он, конечно, подустал, но, к сожалению, так получается, что Евротуры у нас как этап подготовки.

— Евротуры евротурами, но у вас первые три матча на ЧМ — Франция, Австрия, Белоруссия. Это ведь тоже как подготовку можно рассматривать.