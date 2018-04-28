Главный тренер сборной России Илья Воробьев после поражения от Швеции (1:3) в матче Евротура отметил форму новичков команды.
— Как оцените дебют только прибывших? — вопрос Воробьеву.
— Прибывшие… У нас кто катался, кто не катался, кто болел, кто восстанавливался. У нас другого выхода нет, кроме как их поставить, потому что сейчас сегодня-завтра, потом два дня, и уже чемпионат мира. Мы собираемся потрудиться.
— Галиев, Ткачев и Бучневич нормально же играли. Но вы поставили к ним Сошникова. Что вы ищете? Или, может быть, кем-то недовольны?
— Недовольны, что это звено два гола тогда пропустило.
— Будете ли в матче с чехами тасовать звенья?
— Да. Будем тасовать звенья по одной простой причине: ребята у нас выжатые после финала. И три игры за четыре дня. Не все смогут сыграть их чисто физически. Вы видели, что шведы даже были побыстрее и получше физически.
— Будут играть те, кто не был заявлен?
— Будем еще решать, но да, большая часть игроков, которые не играли, будут в составе.
— Каково состояние Телегина и Ничушкина?
— Они травмированы. Как и еще хоккеистов 50. Или больше. Чем богаты — тем и рады. Собираем — как в той песне поется.
— То есть вы их не ждете?
— Приедем в Москву — будем разбираться.
— Анисимов только вчера прилетел. Какую информацию вы хотели получить, выпуская его на лед? Он на раскатке задыхался.
— Хотел получить хоть какую информацию. Потому что у нас две игры. Потом две тренировки. И потом уже чемпионат мира. С Артемом мы поговорили. Он, конечно, давно не играл. Говорю: «Завтра в бой?». Он, конечно, подустал, но, к сожалению, так получается, что Евротуры у нас как этап подготовки.
— Евротуры евротурами, но у вас первые три матча на ЧМ — Франция, Австрия, Белоруссия. Это ведь тоже как подготовку можно рассматривать.
— Не знаю. У нас очень много неудачных совпадений. Поэтому нельзя на данный момент эти матчи рассматривать как подготовку. (Алексей ШЕВЧЕНКО)