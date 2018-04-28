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Илья Воробьев: Есть разочарование от некоторых ребят
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Илья Воробьев: Есть разочарование от некоторых ребят 

Советский спорт 1 час назад
— Не было выхода у нас, кроме как ставить уже сегодня в состав Анисимова, Андронова, Киселевича. Потому что завтра игра, еще два дня — и мы уже летим в Данию. Порадовало сегодня, что ребята не бросили играть в третьем периоде. А так, есть разочарование от некоторых ребят, от кого мы ждали большего.
Мы недовольны, что Галиев, Ткачев и Сошников пропустили два гола сегодня. Ребята выжаты после финала КХЛ, завтра будут изменения. Чисто физически им тяжело, завтра сыграет большинство из тех, кто сегодня не был в заявке, — цитирует Воробьева РИА «Новости».
В воскресенье сборная России сыграет против команды Чехии.
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