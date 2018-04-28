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Джо Торнтон: Постепенно прибавляю, но все еще не готов играть
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Джо Торнтон: Постепенно прибавляю, но все еще не готов играть 

Советский спорт 1 час назад
— Пока все без изменений. Я постепенно прибавляю, но все еще не готов играть. Ребята весь год показывали хорошее умение преодолевать сложности. Конечно, очень тяжело оставаться в стороне, не имея возможности помочь. Но они отлично играют, так что я за них вообще не беспокоюсь, — передает слова Торнтона официальный сайт НХЛ.
Напомним, что в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Сан-хосе» уступил в гостях «Вегасу» со счетом 0:7. Второй матч серии пройдет в субботу также на льду «Вегаса».
Торнтон получил травму в матче с «Виннипегом» 23 января. 25 числа нападающему сделали операцию по восстановлению боковых связок колена.
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