Джо Торнтон: Постепенно прибавляю, но все еще не готов играть

— Пока все без изменений. Я постепенно прибавляю, но все еще не готов играть. Ребята весь год показывали хорошее умение преодолевать сложности. Конечно, очень тяжело оставаться в стороне, не имея возможности помочь. Но они отлично играют, так что я за них вообще не беспокоюсь, — передает слова Торнтона официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в первом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли «Сан-хосе» уступил в гостях «Вегасу» со счетом 0:7. Второй матч серии пройдет в субботу также на льду «Вегаса».

Торнтон получил травму в матче с «Виннипегом» 23 января. 25 числа нападающему сделали операцию по восстановлению боковых связок колена.