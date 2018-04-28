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Андрей Тихонов: Я рад, что мы выиграли этот очень тяжелый матч
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Андрей Тихонов: Я рад, что мы выиграли этот очень тяжелый матч 

Советский спорт 1 час назад
— Хочу поздравить всех с открытием этого грандиозного сооружения. На таком стадионе приятно, необычно и непривычно играть. Сегодня мы играли так, как будто на выезд приехали. Такие стадионы встречаются только за границей. Теперь они есть и у нас.
Что касается игры, то, может быть, я не угадал в каких-то моментах. Мы сделаем выводы и пойдем дальше. У нас были моменты в первом тайме, но нам немного не повезло. Мы встречались с «Факелом» на Кипре и сегодня увидели то же самое. Гол пропустили из-за своих же ошибок. Во втором тайме мы поговорили, добавили больше эмоций и стали больше двигаться. Замены усилили игру. Были хорошие моменты у Корниленко. Я рад, что мы выиграли этот очень тяжелый матч, — приводит слова Тихонова официальный сайт ФНЛ.
Добавим, что после этой победы «Крылья Советов» набрали 76 очков и обошли «Енисей» в турнирной таблице первенства ФНЛ, расположившись на второй строчке.
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