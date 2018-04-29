Сборная Фиджи победила на этапе Мировой серии по регби-7 в Сингапуре

Сборная Фиджи в финале этапа Мировой серии по регби-7 в Сингапуре победила команду Австралии со счётом 28:22. Бронзовые награды завоевали регбисты из Англии. В общем зачёте серии фиджийцы вышли на первое место, опередив соперников из ЮАР. На третьем месте располагаются новозеландцы.

Напомним, что сборная России разделила 15-16-е места с французами. В общем зачёте россияне идут 15-ми.

Регби-7. Мужчины. Мировая серия. Восьмой этап. Сингапур

Финал Фиджи — Австралия — 28:22 (14:10) Матч за 3-е место ЮАР — Англия — 24:26 (10:19).