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Сборная Фиджи победила на этапе Мировой серии по регби-7 в Сингапуре
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Сборная Фиджи победила на этапе Мировой серии по регби-7 в Сингапуре 

Чемпионат.com 32 минуты назад
Сборная Фиджи в финале этапа Мировой серии по регби-7 в Сингапуре победила команду Австралии со счётом 28:22. Бронзовые награды завоевали регбисты из Англии. В общем зачёте серии фиджийцы вышли на первое место, опередив соперников из ЮАР. На третьем месте располагаются новозеландцы.
Напомним, что сборная России разделила 15-16-е места с французами. В общем зачёте россияне идут 15-ми.
Регби-7. Мужчины. Мировая серия. Восьмой этап. Сингапур
Финал Фиджи — Австралия — 28:22 (14:10) Матч за 3-е место ЮАР — Англия — 24:26 (10:19).
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