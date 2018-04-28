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Виталий Шашков: Я очень доволен первым тестовым матчем на «Самара-Арене»
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Виталий Шашков: Я очень доволен первым тестовым матчем на «Самара-Арене» 

Советский спорт 53 минуты назад
— Я очень доволен. Шикарная атмосфера, стадион просто сумасшедший. Прекрасное поле, нет слов описать эмоции.
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Ну и плюс игра получилась можно сказать «от ножа», которая заставила зрителей понервничать, но такую игру и любят болельщики, — приводит слова Шашкова ТАСС.
Добавим, что чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. «Самара-Арена» примет шесть матчей турнира: встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия, Дания — Австралия, Уругвай — Россия и Сенегал — Колумбия, а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала.
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