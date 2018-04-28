«Олимпиец» вырвал победу у «Ротора» на 93-й минуте и покинул зону вылета ФНЛ

«Олимпиец» победил «Ротор-Волгоград» в матче 35-го тура первенства России в ФНЛ. Нижегородский клуб забил единственный мяч на третьей добавленной минуте. Это позволило ему покинуть зону вылета и подняться на 14-е место в таблице.

Первенство России

35-й тур "Олимпиец" (Нижний Новгород) — «Ротор-Волгоград» (Волгоград) — 1:0 (0:0)

Гол: Морозов, 90+3.

"Олимпиец": Н. Сысуев, Гогличидзе, Филин, Бочаров, Морозов, Хрипков, Нежелев (Ламбарский, 78), Фомин, Аюпов (Хайруллов, 65), Сергеев (Беляков, 67), Чирьяк (Горбунов, 59).

"Ротор-Волгоград": Заболотный, Климов, Абазов, Пискунов, В. Сысуев, Друзин (Вотинов, 56), Кузнецов (Николаев, 75), Султонов (Горбанец, 61), Романенко, Коротаев (Крутов, 70), Аппаев.

Предупреждение: Романенко, 87.

Судья: ТУРБИН (Дмитров).

28 апреля. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».