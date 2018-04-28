Юрий Красножан: Трудно переоценить значение победы над «Енисеем» в плане становления коллектива

— Очень важная победа. Трудно переоценить ее значение и в плане турнирной борьбы, и в плане становления коллектива. Очень благодарен ребятам. Мы поговорили о втором тайме, по больше счету перестали играть там, а первый тайм был качественный, хороший и не случайно мы забили два гола.

Дмитрий Аленичев : Я думаю, что это абсолютно закономерная победа «Химок»

Говорили, что это скользкий счет, 1:0 легче удерживается, чем 2:0 и что нужен третий мяч. Моменты в начале второго тайма были, но концовка нервная получилась, — передает слова Красножана пресс-служба ФНЛ.

Добавим, что после этого поражения «Химки» с 43 очками за три тура до окончания первенства расположились на 11-м месте в турнирной таблице ФНЛ.