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Андрей Тихонов: «Я рад, что мы выиграли этот тяжелый матч»
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Андрей Тихонов: «Я рад, что мы выиграли этот тяжелый матч» 

Волга Ньюс 39 минут назад
«Хочу поздравить всех с открытием этого грандиозного сооружения. На таком стадионе приятно, необычно и непривычно играть. Сегодня мы играли так, как будто на выезд приехали. Такие стадионы встречаются только за границей. Теперь они есть и у нас. Что касается игры, то, может быть, я не угадал в каких-то моментах. Мы сделаем выводы и пойдем дальше. У нас были моменты в первом тайме, но нам немного не повезло. Мы встречались с „Факелом“ на Кипре и сегодня увидели то же самое. Гол пропустили из-за своих же ошибок. Во втором тайме мы поговорили, добавили больше эмоций и стали больше двигаться. Замены усилили игру. Были хорошие моменты у Корниленко. Я рад, что мы выиграли этот очень тяжелый матч», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.
Волга Ньюс: последние новости
Нападающий "Факела" Игорь Лебеденко: "Мы не хотели быть тортиком на празднике" Матч-открытие стадиона "Самара Арена" будет показан в эфире канала "Матч! Наш спорт" На первый тестовый матч на "Самара Арене" приедет около 100 болельщиков "Факела"
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