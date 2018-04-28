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В первом Евроазиатском чемпионате по снайпингу, который пройдет в Нижнем Тагиле, примут участие более 70 спортсменов
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В первом Евроазиатском чемпионате по снайпингу, который пройдет в Нижнем Тагиле, примут участие более 70 спортсменов 

Информационный портал Свердловской области 33 минуты назад
Уникальное спортивное событие не только для Свердловской области, но и России состоится 21 апреля на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле — стрелковые соревнования «Евроазиатский чемпионат по снайпингу-2018». В турнире примут участие более 70 профессионалов высокоточной стрельбы со всей России.
Напомним, для проведения турнира создан организационный комитет, который возглавил первый-вице губернатор Алексей Орлов. Он рассказал, что Свердловская область планирует закрепить за собой право проводить такие соревнования ежегодно.
Уникальность Евроазиатского чемпионата по снайпингу-2018 заключается в том, что прежде в России не проводилось турниров по дальней стрельбе с таким количеством участников — 70 человек. Еще одним значительным преимуществом являются дистанции стрельбы до 2000 метров, так как возможностей подготовки упражнений на такую дистанцию на данный момент нет ни у одного полигона в России. Формат соревнований предполагает более 20 упражнений. Предполагается стрельба на дальние дистанции с поверхности работающего танка, водные мишени, взрывные мишени, полоса препятствий.
В соревнованиях планируется участие представителей российских производителей оружия «IWT», «ORSIS», «Lobaev Arms», а также признанных российских экспертов по дальней стрельбе.
Соревнования проводятся с целью формирования культуры обращения и навыков безопасного владения огнестрельным оружием, популяризации и развития высокоточной стрельбы в России. Зрителями этого уникального турнира в первую очередь будут представители уральских военно-патриотических клубов, учащиеся Екатеринбургского кадетского корпуса, Екатеринбургского суворовского училища, студенты военных высших учебных заведений Свердловской области.
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