В первом Евроазиатском чемпионате по снайпингу, который пройдет в Нижнем Тагиле, примут участие более 70 спортсменов

Уникальное спортивное событие не только для Свердловской области, но и России состоится 21 апреля на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле — стрелковые соревнования «Евроазиатский чемпионат по снайпингу-2018». В турнире примут участие более 70 профессионалов высокоточной стрельбы со всей России.

Напомним, для проведения турнира создан организационный комитет, который возглавил первый-вице губернатор Алексей Орлов . Он рассказал, что Свердловская область планирует закрепить за собой право проводить такие соревнования ежегодно.

Уникальность Евроазиатского чемпионата по снайпингу-2018 заключается в том, что прежде в России не проводилось турниров по дальней стрельбе с таким количеством участников — 70 человек. Еще одним значительным преимуществом являются дистанции стрельбы до 2000 метров, так как возможностей подготовки упражнений на такую дистанцию на данный момент нет ни у одного полигона в России. Формат соревнований предполагает более 20 упражнений. Предполагается стрельба на дальние дистанции с поверхности работающего танка, водные мишени, взрывные мишени, полоса препятствий.

В соревнованиях планируется участие представителей российских производителей оружия «IWT», «ORSIS», «Lobaev Arms», а также признанных российских экспертов по дальней стрельбе.

Соревнования проводятся с целью формирования культуры обращения и навыков безопасного владения огнестрельным оружием, популяризации и развития высокоточной стрельбы в России. Зрителями этого уникального турнира в первую очередь будут представители уральских военно-патриотических клубов, учащиеся Екатеринбургского кадетского корпуса, Екатеринбургского суворовского училища, студенты военных высших учебных заведений Свердловской области.