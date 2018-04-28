Определены даты проведения регионального чемпионата по профмастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»

В Свердловской области соревнования пройдут с 3 по 4 октября. Бороться за звание лучшего будут три категории участников: школьники, студенты и специалисты.

Конкурсы профессионального мастерства «Абилимпикс» — это социально значимое мероприятие, обеспечивающее трудоустройство людей с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья, кроме того чемпионат призван поспособствовать их интеграции в общество. На площадках соревнований, в деловой и профориентационной программах традиционно встречаются работодатели и потенциальные сотрудники, на таких встречах участники конкурса в полной мере могут продемонстрировать свои профессиональные компетенции и заявить о себе как о высококвалифицированном специалисте. Подготовка к чемпионату на Среднем Урале находится под контролем заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова , возглавляющего региональный оргкомитет.

Отметим, что движение «Абилимпикс» в Свердловской области стремительно развивается: в 2016 году чемпионат проходил по шести компетенциям, в 2017 году его участники состязались уже в 12 направлениях. Кроме того, в прошлом году в число конкурсантов вошли школьники и студенты вузов. На III национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», который прошел в декабре 2017 года в Москве, свердловчане показали высокие результаты: «золото» в компетенции «Бухгалтер МСФО» было присуждено студентке Уральского государственного экономического университета Алене Новоселовой, бронзовую медаль вручили студенту Нижнетагильского техникума металлообрабатывающих производств и сервиса Денису Грехову, выступавшему в компетенции «Токарные работы на станках ЧПУ», кроме того, в особой номинации «За профессионализм» (четвертое место) был отмечен выпускник социально-профессионального техникума «Строитель» Евгений Скворцов , представлявший регион на чемпионате «Абилимпикс» в компетенции «Малярное дело».

Напомним, что движение «Абилимпикс» появилось в Японии в 1970-х годах, там же прошел первый чемпионат. Организаторы соревнований ставили перед собой несколько целей: создать условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья и дальнейшего обеспечения их работой. Но главная проблема, которую помогает решать «Абилимпикс», связана с мотивацией самих людей с инвалидностью, которые видят, что у них есть возможности и открытые дороги. Именно поэтому чемпионат «Абилимпикс» называют «Олимпиада возможностей» (сокращение от английского Olympics of Abilities).