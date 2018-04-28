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Александр Кожевников: «Мы берем ребят за то, что они находятся в НХЛ! Кошмар!»
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Александр Кожевников: «Мы берем ребят за то, что они находятся в НХЛ! Кошмар!» 

Спорт-Экспресс 36 минут назад
Олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» очередное поражение сборной России в матче со Швецией (1:3).
— Тренер ищет игру, звенья все время новые. Времени до ЧМ осталось мало, так что Воробьев​ уже понимает, кто будет в первом звене, — считает Кожевников. — Понятно, что некоторым дает отдохнуть. Тем ребятам, на кого будет идти основная нагрузка, — Гусев и другие. Воробьев проверяет игроков, но зачем смотреть тех, кто в НХЛ сидит на скамейке? Если он попал в НХЛ, но не играет там, это что — уже уровень? Надо как-то смотреть за этим… Он сидит на скамейке и стал кандидатом в сборную! Нужно к своим игрокам обращаться, их проверять в сборной. Хотя бы попробовать… А мы берем энхаэлевцев, потом их отцепляем — понятно, что играть они не будут. Опять беремся за старое. Знарок показал, что нужно доверять своим. А мы берем ребят за то, что они находятся в НХЛ! Кошмар! В остальном все понятно — Воробьев ищет тех игроков, на которых будет делать ставку. Ребята стараются, но забивать по одному голу во всех матчах… Это настораживает. (Игорь НОВИКОВ)
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