Свердловская область приняла у Дубая эстафету по проведению ЧМ по стратегии и управлению бизнесом

Церемония передачи Екатеринбургу права проведения Чемпионата мира по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge в 2019 году состоялась 18 апреля в Дубае в ходе Гала-ужина, посвященного завершению финала чемпионата сезона 2017/2018. Эстафету от исполнительного директора Global Management Challenge г-на Жоао Матозо Энрикеша и организаторов состязаний в ОАЭ по поручению главы региона Евгения Куйвашева принял вице-губернатор Александр Высокинский

Global Management Challenge пройдет в Екатеринбурге в мае 2019 года. Решение о проведении мирового финала сезона 2018/2019 в России было официально принято международным организационным комитетом чемпионата в марте. Соглашение об этом ранее — в рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2017» — губернатор Евгений Куйвашев подписал с руководителями международного оргкомитета чемпионата и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

«Выбор Свердловской области в качестве места проведения очередного мирового финала Global Management Challenge не случаен — наша страна три сезона подряд удерживала титул чемпиона мира, а сборная команда региона в прошлом году победила в национальном этапе чемпионата. Такие результаты — показатель высокого качества и практической ориентированности нашего высшего образования, развитых бизнес-компетенций российских управленцев. Кроме того, Средний Урал уже многократно доказывал свою готовность принимать мероприятия самого высокого уровня. Развитая инфраструктура, наше лидерство с точки зрения наличия организаторских, управленческих компетенций, богатый опыт Среднего Урала в успешном проведении мероприятий международного значения делают Екатеринбург идеальным местом для финала Global Management Challenge», — уверен Евгений Куйвашев, возглавляющий региональный организационный комитет чемпионата.

«Академия уже 12 лет является организатором всероссийского этапа этого престижного чемпионата, в котором команды Свердловской области неоднократно добивались призовых мест как на национальном, так и международном уровне. Принимая во внимание динамичное социально-экономическое развитие Среднего Урала, а также расширение программ сотрудничества правительства Свердловской области и академии, мы были рады предложить международным организаторам сделать площадкой проведения мирового чемпионата город Екатеринбург», — считает ректор РАНХиГС Владимир Мау

Global Management Challenge — крупнейшее в мире первенство по стратегическому менеджменту. В основе чемпионата лежит комплексный компьютерный бизнес-симулятор, дающий возможность менее чем за месяц получить опыт управления компанией, равный нескольким годам работы в условиях глобальной конкуренции.

В рамках чемпионата команды участников получают в управление виртуальные компании с одинаковыми стартовыми показателями, разрабатывают стратегию и комплекс управленческих решений по ее реализации в прямой конкуренции друг с другом в моделируемой экономике и рынках. Участникам приходится каждую неделю принимать 75 стратегических решений в сфере маркетинга, производства, кадров, финансов, логистики.

Организаторами национального чемпионата по стратегии и управлению бизнесом в России в рамках GMC является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации при поддержке Агентства стратегических инициатив

Добавим, что участие в Гала-ужине приняли участники соревнований, представляющие бизнес-сообщества Анголы, Бразилии, Гонконга, Индии, Испании, Китая, Кении, Кувейта, Макао, Мексики, Нигерии, ОАЭ, Панамы, Польши, Португалии, России, Сенегала и Кабо-Верде, Словакии, Чехии, Эстонии.