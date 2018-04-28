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Стадион «Нижний Новгород» напоминает тренеру «Олимпийца» Писареву обновленные «Лужники»
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Стадион «Нижний Новгород» напоминает тренеру «Олимпийца» Писареву обновленные «Лужники» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 апреля. /ТАСС/. Стадион «Нижний Новгород» напоминает главному тренеру местного «Олимпийца» Николаю Писареву обновленные «Лужники». Об этом он сказал журналистам.
Нижегородский «Олимпиец» одержал победу над «Ротором-Волгоградом» со счетом 1:0 в матче 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Эта встреча стала второй тестовой на стадионе в рамках подготовки к чемпионату мира.
"Стадион напоминает мне обновленные «Лужники», хотя он меньше по вместимости. Когда стадион будет заполнен до отказа, мы будем это ощущать", — отметил Писарев.
Писарев подчеркнул, что за две недели с момента первого матча на арене поле стало лучше. «Хочу поблагодарить тех, кто готовил поле. Оно сегодня было намного лучше, чем во время первой игры. На нем можно созидать, уверен, что к третьему тестовому матчу поле будет еще лучше», — сказал Писарев.
"Мы проводим первый сезон в ФНЛ, и многие футболисты не имеют опыта игры на таких стадионах при такой поддержке. С одной стороны, это их подгоняет, с другой, это на них давит", — добавил он.
Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На стадионе «Нижний Новгород» пройдут матчи группового этапа Швеция — Южная Корея, Аргентина — Хорватия, Англия — Панама, Швейцария — Коста— Рика. Стадион также примет матч 1/8 финала и четвертьфинал турнира.
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