Профилактику горелки Вечного огня в Александровском саду перенесли на 8 мая

В канун празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне специалисты «Мосгаза» проведут торжественную профилактику горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду, мероприятие перенсли с 4 мая на 8-ое, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгаза».

«Специалисты проведут торжественную церемонию профилактики горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду 8 мая. В церемонии примут участие руководитель департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев , глава АО «Мосгаз» Юрий Колосков, народный артист СССР Василий Лановой , ветеран ВОВ и газового хозяйства Николай Морозов », — говорится в сообщении.

Работы относятся к категории повышенной сложности, поэтому профилактику проводят высококвалифицированные слесари, которые находятся в компании на особом счету. Во время профилактики пламя будет перенесено на временную горелку специальным факелом.

Мемориал Могила Неизвестного Солдата открыли 8 мая 1967 года. Памятник представляет собой надгробную плиту, покрытую бронзовым боевым знаменем. На знамени лежат солдатская каска и лавровая ветвь, также изготовленные из бронзы. В центре мемориала горит Вечный огонь славы.