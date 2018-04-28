Ещё
Профилактику горелки Вечного огня в Александровском саду перенесли на 8 мая
Далее:
Читайте также:
Ещё

Профилактику горелки Вечного огня в Александровском саду перенесли на 8 мая 

РИАМО 29 минут назад
Фото: РИАМО
В канун празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне специалисты «Мосгаза» проведут торжественную профилактику горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду, мероприятие перенсли с 4 мая на 8-ое, говорится в сообщении пресс-службы «Мосгаза».
«Специалисты проведут торжественную церемонию профилактики горелки Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду 8 мая. В церемонии примут участие руководитель департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев, глава АО «Мосгаз» Юрий Колосков, народный артист СССР Василий Лановой, ветеран ВОВ и газового хозяйства Николай Морозов», — говорится в сообщении.
Работы относятся к категории повышенной сложности, поэтому профилактику проводят высококвалифицированные слесари, которые находятся в компании на особом счету. Во время профилактики пламя будет перенесено на временную горелку специальным факелом.
Мемориал Могила Неизвестного Солдата открыли 8 мая 1967 года. Памятник представляет собой надгробную плиту, покрытую бронзовым боевым знаменем. На знамени лежат солдатская каска и лавровая ветвь, также изготовленные из бронзы. В центре мемориала горит Вечный огонь славы.
РИАМО: последние новости
В Красноармейске завершился чемпионат и первенство Федерации К‑1 России Более 2 тыс правоохранителей обеспечат порядок на футбольном матче в Москве в четверг Рекреационную зону в столичном районе Некрасовка создадут в течение полутора лет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шведы разгромили россиян55
ФБР допросило Емельяненко6
На Кубани задержана победительница ОИ-8029
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную26
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение