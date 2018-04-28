«Самара Арена» будет закрыта с 24 мая по 14 июня для подготовки к ЧМ-2018

Стадион «Самара-Арена» будет закрыт с 24 мая по 14 июня для подготовки к чемпионату мира по футболу. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

Арена в Самаре в пятницу получила разрешение на ввод в эксплуатацию и стала последним стадионом, введенным в эксплуатацию перед мировым первенством. Строительство на стадионе шло с отставанием от графика.

"Это был очень вызывающий проект. Сегодня я рад и доволен, что идет тестовый матч, предстоит еще огромная работа по благоустройству, у нас впереди еще два тестовых матча. 24 мая мы закроем стадион и до 14 июня все приведем в абсолютный порядок", — сказал Мутко.

"Футбол в Самаре не умер. Главная основа — это болельщики, город получил хороший стадион, с чем я поздравляю губернатора и правительство. В плане технологических решений стадион можно считать самым особенным после «Лужников». Качество газона просто удивительное", — добавил он.