Ещё
Артем Анисимов: «Это честь — надевать свитер сборной России»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Артем Анисимов: «Это честь — надевать свитер сборной России» 

Спорт-Экспресс 25 минут назад
Нападающий «Чикаго» и сборной России Артем Анисимов после матча со Швецией (1:3) в рамках Шведских игр поделился впечатлениями от первых тренировках в составе команды и ожиданиями от чемпионата мира.
— Было видно, что вам даже на раскатке приходилось тяжело.
— Конечно, тяжело. Последний раз 7 апреля играл. Но я тренировался. Только игровая практика — это совершенно другое.
— Быстро вас силы покинули?
— Да нет. Хорошо игралось. В первом периоде тяжеловато было. Во втором уже вкатился и нормально все пошло.
— Странная была ситуация: вас не вызывали, не вызывали, а потом взяли и вызвали.
— И хорошо, что вызвали. Я очень рад этому вызову. Это честь — надевать свитер сборной России и представлять ее на международных турнирах. И всегда приятно. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Спорт-Экспресс: последние новости
Илья Воробьев: "От некоторых ждали большего" Артем Анисимов: "Весь год скучал по Панарину" "Афипс" забил 5 голов "Ангушту" и лидирует уже с четырехочковым отрывом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шведы разгромили россиян55
ФБР допросило Емельяненко6
На Кубани задержана победительница ОИ-8029
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную26
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение