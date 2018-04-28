Артем Анисимов: «Это честь — надевать свитер сборной России»

Нападающий «Чикаго» и сборной России Артем Анисимов после матча со Швецией (1:3) в рамках Шведских игр поделился впечатлениями от первых тренировках в составе команды и ожиданиями от чемпионата мира.

— Было видно, что вам даже на раскатке приходилось тяжело.

— Конечно, тяжело. Последний раз 7 апреля играл. Но я тренировался. Только игровая практика — это совершенно другое.

— Быстро вас силы покинули?

— Да нет. Хорошо игралось. В первом периоде тяжеловато было. Во втором уже вкатился и нормально все пошло.

— Странная была ситуация: вас не вызывали, не вызывали, а потом взяли и вызвали.