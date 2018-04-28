Нападающий «Чикаго» и сборной России Артем Анисимов после матча со Швецией (1:3) в рамках Шведских игр поделился впечатлениями от первых тренировках в составе команды и ожиданиями от чемпионата мира.
— Было видно, что вам даже на раскатке приходилось тяжело.
— Конечно, тяжело. Последний раз 7 апреля играл. Но я тренировался. Только игровая практика — это совершенно другое.
— Быстро вас силы покинули?
— Да нет. Хорошо игралось. В первом периоде тяжеловато было. Во втором уже вкатился и нормально все пошло.
— Странная была ситуация: вас не вызывали, не вызывали, а потом взяли и вызвали.
— И хорошо, что вызвали. Я очень рад этому вызову. Это честь — надевать свитер сборной России и представлять ее на международных турнирах. И всегда приятно. (Алексей ШЕВЧЕНКО)