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Артем Анисимов: Очень рад, что вызвали в сборную
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Артем Анисимов: Очень рад, что вызвали в сборную 

Советский спорт 1 час назад
— Конечно, было тяжело сегодня. Последний раз играл 7 апреля. Я тренировался, но игровая практика — это совершенно другое. Тяжело было в первом периоде, потом вкатился и стало нормально.
— Как восприняли вызов в сборную? — Очень рад, что вызвали. Это честь — надевать майку сборной России и представлять страну на международных турнирах. Где узнал о вызове? Честно говоря, не помню.
— В этом году ваш клуб не попал в плей-офф. Для вас это впервые за сколько лет? — Лет за десять. Сезон получился скомканным, были травмы. Утомился? Нет, играть в хоккей всегда приятно.
— Если на чемпионате мира на вас будут смотреть как на одного из лидеров — вы готовы к этому? — Да, готов.
— Есть ощущение, что на чемпионате мира будет сложнее в этом году? — Конечно, будет. Игроки прогрессируют, становятся лучше. Все команды играют на хорошем уровне, — передает слова Анисимова пресс-служба Федерации хоккея России.
В воскресенье сборная России сыграет против команды Чехии.
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