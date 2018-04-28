Ещё
Артем Анисимов: «Весь год скучал по Панарину»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Артем Анисимов: «Весь год скучал по Панарину» 

Спорт-Экспресс 20 минут назад
Нападающий «Чикаго» Артем Анисимов объяснил непопадание своей команды в плей-офф НХЛ. Также хоккеист подчеркнул, что восстановился от травмы руки.
— «Чикаго» не попал в плей-офф впервые за много лет.
— Впервые за 10 лет, — сказал Анисимов. — И сезон таким скомканным получился. Травмы были. Все навалилось кучей сразу же.
— Не приходила вам мысль, что Панарина все-таки зря обменяли?
— Не знаю. Такие вещи решает генеральный менеджер. Он решил вот так. Но, конечно, я по нему скучал в этом году.
— А вы-то как объясните, что «Блэкхокс» с таким подбором игроков, пусть и без Панарина, оказался вне восьмерки?
— Я и говорю — сезон какой-то скомканный у всех был. Какие-то отрезки мы хорошо играли. Какие-то — плохо. И не смогли переломить эти плохие отрезки вовремя. Условно — проиграли семь матчей подряд. Если бы раньше переломили — было бы по-другому все.
— Чехарда с вратарями напрягала, наверное.
— Ну да. Основной вратарь травму получил. У нас играли второй, третий, четвертый вратари. Пытались спасти команду.
— У вас "-17". Ужас.
— Бывает такое. Бывают разные ситуации. Ты можешь быть не виноват в голе, а он залетает. И вот так все накапливается. И тройка, в которой я играл, мало забивала «5 на 5».
— У вас были по ходу сезона проблемы на точке из-за травмы руки.
— Это все позади. Все зажило. Все закачал.
Патрик Кейн знает, что вы приехали?
— Да. Мы с ним вместе тренировались. (Алексей ШЕВЧЕНКО)
Спорт-Экспресс: последние новости
Илья Воробьев: "От некоторых ждали большего" Башаев - серебряный призер чемпионата Европы "Арсенал" - "Анжи": Хубулов сравнял счет
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шведы разгромили россиян55
ФБР допросило Емельяненко6
На Кубани задержана победительница ОИ-8029
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную26
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение