Артем Анисимов: «Весь год скучал по Панарину»

Нападающий «Чикаго» Артем Анисимов объяснил непопадание своей команды в плей-офф НХЛ. Также хоккеист подчеркнул, что восстановился от травмы руки.

— «Чикаго» не попал в плей-офф впервые за много лет.

— Впервые за 10 лет, — сказал Анисимов. — И сезон таким скомканным получился. Травмы были. Все навалилось кучей сразу же.

— Не приходила вам мысль, что Панарина все-таки зря обменяли?

— Не знаю. Такие вещи решает генеральный менеджер. Он решил вот так. Но, конечно, я по нему скучал в этом году.

— А вы-то как объясните, что «Блэкхокс» с таким подбором игроков, пусть и без Панарина, оказался вне восьмерки?

— Я и говорю — сезон какой-то скомканный у всех был. Какие-то отрезки мы хорошо играли. Какие-то — плохо. И не смогли переломить эти плохие отрезки вовремя. Условно — проиграли семь матчей подряд. Если бы раньше переломили — было бы по-другому все.

— Чехарда с вратарями напрягала, наверное.

— Ну да. Основной вратарь травму получил. У нас играли второй, третий, четвертый вратари. Пытались спасти команду.

— У вас "-17". Ужас.

— Бывает такое. Бывают разные ситуации. Ты можешь быть не виноват в голе, а он залетает. И вот так все накапливается. И тройка, в которой я играл, мало забивала «5 на 5».

— У вас были по ходу сезона проблемы на точке из-за травмы руки.

— Это все позади. Все зажило. Все закачал.