«Афипс» забил 5 голов «Ангушту» и лидирует уже с четырехочковым отрывом

«Афипс» разгромил «Ангушт» в матче 29-го тура первенства России в группе «Юг» ПФЛ. Его ближайший преследователь «Армавир» очки во второй игре подряд и отстает уже на 4 очка, хотя клубы на протяжении практически всего сезона шли вровень.

Отметим, что и «Армавир», и «Афипс» не проигрывают уже 23 матча подряд.

Первенство России

Группа «Юг»

29-й тур "Анжи-2" (Махачкала) — «Спартак Нч» (Нальчик) — 1:0 (0:0)

Гол: Темуков, 50.

Удаления: Шихбабаев (А), 73. Дохов (С), 89.

"Афипс" (Афипский) — «Ангушт» (Назрань) — 5:0 (2:0)

Голы: Подбельцев, 22 (1:0). Геворкян, 42 (2:0). Подбельцев, 50 (3:0). Геворкян, 76 (4:0). Белоус, 80 (5:0).

"Кубань-2" (Краснодар) — «Чайка» (Песчанокопское) — 0:5 (0:2)

Голы: Ситников, 5 (0:1). Руденко, 31 (0:2). Магомедов, 52 (0:3). Подоляк, 76 (0:4). Михеев, 90+2 — с пенальти (0:5).

Удаление: Тесленко (К), 50.

"АФ им. В. Понедельника" (Ростов-на-Дону) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 2:1 (0:1)

Голы: Бочкарев, 45 (0:1). Савин, 62 (1:1). Донсков, 90+5 (2:1).

"Армавир" — «Легион Динамо» (Махачкала) — 1:1 (0:0)

Голы: Мохаммад, 47 (0:1). Жданов, 60 (1:1).

"Черноморец" (Новороссийск) — «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — 5:0 (2:0)

Голы: Фулга, 8 (1:0). Кузнецов, 44 (2:0). Кузнецов, 69 (3:0). Касьянов, 81 (4:0). Резников, 90+2 — с пенальти (5:0).

"Машук-КМВ" (Пятигорск) — СКА (Ростов-на-Дону) — 2:1 (0:1)

Голы: Чернышев, 40 (0:1). Ваниев, 81 (1:1). Федоров, 86 — в свои ворота (2:1).

"Дружба" (Майкоп) — «Краснодар-2» (Краснодар) — 3:1 (1:0)

Голы: Крылов, 24 (1:0). Кадимов, 63 (2:0). Конов, 74 (3:0). Коломийцев, 88 — с пенальти (3:1).