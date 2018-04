В Турции футбольный фанат нашел способ обойти запрет на посещение матча

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости . Фанат турецкого футбольного клуба «Денизлиспор» из города Дензли арендовал кран, чтобы посмотреть матч, на котором не мог присутствовать из-за запрета, сообщает Daily Sabah.

Devoted fan of Turkey's Denizlispor hires a crane to watch his team play live despite a one-year stadium banhttps://t.co/Q2F9L7Z6uN pic.twitter.com/P1KSNJ2OTa

— DAILY SABAH (@DailySabah) April 29, 2018

​Болельщик вывесил большой флаг любимого клуба и размахивал шарфом такой же расцветки. Позже полиция вынудила его слезть.

По данным издания, мужчине запрещено посещать стадион Ататюрка в Дензли в течение года. Daily Sabah не уточняет, с чем связано это ограничение.

"Денизлиспор" в итоге обыграл своих соперников из клуба «Газиантепспор» со счетом 5:0.