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Милнер отказался вернуться в сборную Англии
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Милнер отказался вернуться в сборную Англии 

Советский спорт 46 минут назад
Фото: Soccer News
Тем не менее, несмотря на хорошую форму и удачные выступления клуба в Лиге чемпионов, Милнер не намерен менять принятое решение.
Напомним, что полузащитник объявил о завершении международной карьеры в 2016 году после провала команды на чемпионате Европы.
— Мы противостоим хорошим молодым игрокам. Это бессмысленно, что я занимаю место в команде только потому, что я надежный.
Мне повезло, что я играл на международной уровне с 17 или 18 лет. Я сыграл более 100 игр, но если бы я был молодой парень, возможно, от меня была бы польза, — цитирует Милнера BBC.
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