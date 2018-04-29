Милнер отказался вернуться в сборную Англии

Тем не менее, несмотря на хорошую форму и удачные выступления клуба в Лиге чемпионов, Милнер не намерен менять принятое решение.

Напомним, что полузащитник объявил о завершении международной карьеры в 2016 году после провала команды на чемпионате Европы.

— Мы противостоим хорошим молодым игрокам. Это бессмысленно, что я занимаю место в команде только потому, что я надежный.

Мне повезло, что я играл на международной уровне с 17 или 18 лет. Я сыграл более 100 игр, но если бы я был молодой парень, возможно, от меня была бы польза, — цитирует Милнера BBC.