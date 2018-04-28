Артем Анисимов — об увольнении Знарка: «Что случилось — то и случилось»

— На чемпионате мира на вас будут смотреть, как на одного из лидеров.

— Я готов к этому.

— Вы играли в Праге, в Минске. Есть ощущение, что в Копенгагене будет намного сложнее?

— Ну конечно, игроки ведь прогрессируют. Становятся лучше. Идут вперед. Все команды сейчас на хорошем уровне играют.

— Каково это — находиться в раздевалке с олимпийскими чемпионами?

— Приятно.

— Взяли автографы?

— Я и всех поздравил.

— Удалось Олимпиаду посмотреть?

— Из-за расписания и поздних игр было тяжело. Но финал я смотрел. Мы прилетели с выезда, я в машине включил трансляцию на телефоне, дома уже досматривал.

— Какие впечатления от Воробьева?

— По-другому. Новый тренер — новая система. Все новое.

— Вы чувствуете нервозность тренерского штаба. Все-таки пять поражений подряд.

— Нет. Ничего такого не чувствую.

— Удивило, что после победы на Олимпиаде убрали Знарка?

— Конечно, удивило. Но это не мне решать — кого назначать, а кого увольнять. Что случилось — то и случилось.

— Чемпионат мира — шанс скрасить сезон?