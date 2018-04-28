Форвард сборной России Артем Анисимов признался, чтобы удивлен сменой главного тренера Олега Знарка на Илью Воробьева.
— На чемпионате мира на вас будут смотреть, как на одного из лидеров.
— Я готов к этому.
— Вы играли в Праге, в Минске. Есть ощущение, что в Копенгагене будет намного сложнее?
— Ну конечно, игроки ведь прогрессируют. Становятся лучше. Идут вперед. Все команды сейчас на хорошем уровне играют.
— Каково это — находиться в раздевалке с олимпийскими чемпионами?
— Приятно.
— Взяли автографы?
— Я и всех поздравил.
— Удалось Олимпиаду посмотреть?
— Из-за расписания и поздних игр было тяжело. Но финал я смотрел. Мы прилетели с выезда, я в машине включил трансляцию на телефоне, дома уже досматривал.
— Какие впечатления от Воробьева?
— По-другому. Новый тренер — новая система. Все новое.
— Вы чувствуете нервозность тренерского штаба. Все-таки пять поражений подряд.
— Нет. Ничего такого не чувствую.
— Удивило, что после победы на Олимпиаде убрали Знарка?
— Конечно, удивило. Но это не мне решать — кого назначать, а кого увольнять. Что случилось — то и случилось.
— Чемпионат мира — шанс скрасить сезон?
— Почему скрасить? Играть и побеждать — вот основная цель. (Алексей ШЕВЧЕНКО)