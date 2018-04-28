«Локомотив» предложил Балотелли 4 миллиона евро в год

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может продолжить карьеру в московском «Локомотиве», сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян. По информации Арустамяна, красно-зеленые готовы платить итальянскому форварду порядка 4 миллионов евро в год.

”Марио Балотелли в сфере интересов «Локомотива». Это абсолютная правда. Еще зимой были первые контакты между «Локомотивом» и Мино Райолой, агентом Балотелли. Балотелли контракт с «Ниццей» не продлевает. «Локомотив» предлагает довольно высокую зарплату — порядка 4 миллионов евро, плюс наверняка будет подписной бонус. Этот переход не видится фантастикой”, — сказал Арустамян.