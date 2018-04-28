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«Локомотив» предложил Балотелли 4 миллиона евро в год
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«Локомотив» предложил Балотелли 4 миллиона евро в год 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли может продолжить карьеру в московском «Локомотиве», сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян. По информации Арустамяна, красно-зеленые готовы платить итальянскому форварду порядка 4 миллионов евро в год.
”Марио Балотелли в сфере интересов «Локомотива». Это абсолютная правда. Еще зимой были первые контакты между «Локомотивом» и Мино Райолой, агентом Балотелли. Балотелли контракт с «Ниццей» не продлевает. «Локомотив» предлагает довольно высокую зарплату — порядка 4 миллионов евро, плюс наверняка будет подписной бонус. Этот переход не видится фантастикой”, — сказал Арустамян.
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