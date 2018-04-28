Ещё
«Мордовия» потерпела первое поражение в сезоне, прервав 18-матчевую серию
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мордовия» потерпела первое поражение в сезоне, прервав 18-матчевую серию 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Носта» обыграла «Мордовию» в матче первенства России в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ. Клуб из Саранска впервые в сезоне потерпел поражение, прервав 18-матчевую беспроигрышную серию.
Первенство России
Группа «Урал-Приволжье»
21-й тур  "Нефтехимик" (Нижнекамск) — «Сызрань-2003» (Сызрань) — 2:2 (1:1)
Голы: Уридия, 17 (1:0). Цыганцов, 27 (1:1). Стешин, 67 (2:1). Корнилов, 90 (2:2).
КАМАЗ (Набережные Челны) — «Урал-2» (Екатеринбург) — 2:1 (1:0)
Голы: Клонцак, 16 (1:0). Корелин, 90+2 (1:1). Крючков, 90+3 (2:1).
"Анжи-Юниор" (Зеленодольск) — «Челябинск» — 0:3 (-:+)
"Носта" (Новотроицк) — «Мордовия» (Саранск) — 3:2 (2:1)
Голы: Журавлев, 12 (1:0). Журавлев, 39 (2:0). Мухаметшин, 43 — с пенальти (2:1). Мухаметшин, 46 — с пенальти (2:2). Кирсанов, 58 (3:2).
"Волга" (Ульяновск) — «Лада-Тольятти» (Тольятти) — 0:1 (0:1)
Гол: Ярославкин, 11.
Спорт-Экспресс: последние новости
"Интер" - "Ювентус": Кьеллини остался в запасе "Арарат" досрочно оформил путевку в ФНЛ Миодраг Божович: "В этом году "Арсенал двинулся вперед. Мы заслуживаем шестое место"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шведы разгромили россиян80
ФБР допросило Емельяненко9
На Кубани задержана победительница ОИ-8032
Умерла 15-летняя российская сноубордистка57
Российские хоккеисты отказываются возвращаться в сборную31
Видео
00:27
Француз забил гол рукой и сознался
Футбол
02:11
Чемпион ОИ испугался «задней» от Родченкова
Зимние виды спорта
04:00
«Пойдем в суд»: WADA и МОК объединились против РФ
Лыжный спорт Статьи
00:04
Умерла 15-летняя российская сноубордистка
Зимние виды спорта
00:09
Кокорин назвал Дзюбу крохобором
Футбол
02:55
Россия заработает на футболе миллиарды долларов
Футбол Политика
07:46
Жена Крушельницкого приняла радикальное решение
Зимние виды спорта
01:00
Безногий мальчик сыграл в футбол с Диего Марадоной
Футбол
00:35
Аргентинский футболист промазал по воротам с метра
Футбол
01:35
Англия в истерике. Символ страны решили продать
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение