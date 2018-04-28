«Мордовия» потерпела первое поражение в сезоне, прервав 18-матчевую серию

«Носта» обыграла «Мордовию» в матче первенства России в группе «Урал-Приволжье» ПФЛ. Клуб из Саранска впервые в сезоне потерпел поражение, прервав 18-матчевую беспроигрышную серию.

Первенство России

Группа «Урал-Приволжье»

21-й тур "Нефтехимик" (Нижнекамск) — «Сызрань-2003» (Сызрань) — 2:2 (1:1)

Голы: Уридия, 17 (1:0). Цыганцов, 27 (1:1). Стешин, 67 (2:1). Корнилов, 90 (2:2).

КАМАЗ (Набережные Челны) — «Урал-2» (Екатеринбург) — 2:1 (1:0)

Голы: Клонцак, 16 (1:0). Корелин, 90+2 (1:1). Крючков, 90+3 (2:1).

"Анжи-Юниор" (Зеленодольск) — «Челябинск» — 0:3 (-:+)

"Носта" (Новотроицк) — «Мордовия» (Саранск) — 3:2 (2:1)

Голы: Журавлев, 12 (1:0). Журавлев, 39 (2:0). Мухаметшин, 43 — с пенальти (2:1). Мухаметшин, 46 — с пенальти (2:2). Кирсанов, 58 (3:2).

"Волга" (Ульяновск) — «Лада-Тольятти» (Тольятти) — 0:1 (0:1)

Гол: Ярославкин, 11.