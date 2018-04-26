Путин и Карапетян отметили важность избрания парламентом Армении премьер-министра страны

Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны подчеркнули, «что урегулирование кризисной ситуации в Армении должно происходить исключительно в правовом поле, в рамках действующей Конституции и на основе результатов легитимных парламентских выборов, проведенных в апреле 2017 года».