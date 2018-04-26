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Путин и Карапетян отметили важность избрания парламентом Армении премьер-министра страны
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Путин и Карапетян отметили важность избрания парламентом Армении премьер-министра страны 

ТАСС 26 апреля 2018
Фото: Вестник Кавказа
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Карен Карапетян акцентировали в четверг в телефонном разговоре внимание на важности намеченного на 1 мая избрания парламентом премьер-министра республики.
Как сообщила пресс-служба Кремля, стороны подчеркнули, «что урегулирование кризисной ситуации в Армении должно происходить исключительно в правовом поле, в рамках действующей Конституции и на основе результатов легитимных парламентских выборов, проведенных в апреле 2017 года».
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